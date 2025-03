Período de Carnaval no Rio Grande do Sul termina com redução dos índices de criminalidade

O período de Carnaval terminou e foram registradas quedas nos crimes contra a vida e nos crimes contra o patrimônio, em comparação com o mesmo período de 2024.O número de homicídios dolosos caiu 53%. Este ano, foram registrados 15 casos durante o feriado prolongado, ao passo que no ano anterior ocorreram 53 mortes. Além disso, não houve casos de latrocínios nem de feminicídios.

Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta quarta-feira (5/3), com a presença do governador Eduardo Leite, que destacou os resultados obtidos pela Brigada Militar e pela Polícia Civil, garantindo a segurança da população nos eventos carnavalescos e nas áreas de concentração de pessoas no RS.

"O Carnaval é um período festivo e temos eventos tradicionais em todo o Estado. As ações das forças de segurança foram essenciais e os resultados estão validados pelas estatísticas, que mostram reduções expressivas em diversos crimes", salientou Leite.

Os crimes patrimoniais também apresentaram redução em comparação com o Carnaval de 2024. Os roubos a pedestres caíram 74%, passando de 235 para 61. Os furtos tiveram retração de 76%, passando de mais de 1,5 mil casos para 379. Os roubos de veículos diminuíram 55%, passandode 47para 21 ocorrências.

Leite destacou que as ações das forças de segurança foram essenciais para os resultados no período -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O titular da SSP, Sandro Caron, ressaltou a integração entre a Brigada Militar e a Polícia Civil como fator importante para reduzir os crimes no período de feriado prolongado. "Atuamos com reforço em todas as regiões do Estado, com ações preventivas e ostensivas para coibir a criminalidade. Buscamos ações integradas, com uso dos setores de inteligência em segurança pública, resultando em um Carnaval mais seguro para todos gaúchos".

A importunação sexual, um dos crimes que mais gera preocupação durante o Carnaval, principalmente entre as mulheres, também apresentou queda no número de ocorrências.Em 2025, foram registrados 12 casos, em comparação com os 31 de 2024, o que representa uma queda de 61%.