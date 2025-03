Ribera é ouro no sprint do Mundial de para esqui cross-country

Dois dias após conquistar o título da temporada 2024/25 da Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico, o rondoniense Cristian Ribera voltou a brilhar nesta terça-feira (5) ao vencer a prova do sprint na etapa do Mundial da modalidade em Trondheim (Noruega). Ribera levou a medalha de ouro ao concluir o percurso em 2min25s20. A prata ficou com o ucraniano Pavlo Bal, com tempo 5s58 superior ao do brasileiro, e o bronze com Yerbol Khamitov, que cruzou a linha de chegada 7s25 após Ribera.

Em fevereiro, na primeira etapa do Mundial em Toblach (Itália), Ribera já levara bronze nas provas de 10 quilômetros e de 20 km.

Além dos esportes de inverno, Cristian Ribera também compete no atletismo, nas provas de velocidade para a classe T54 (cadeirantes). O paratleta nasceu com com artrogripose (doença congênita das articulações das extremidades). Em 2023, nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago (Chile), ele faturou três pratas (provas dos 100m, 400m e 1500m) e bronze nos 800m.