Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido capital paulista

A Rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, está com trânsito lento no sentido São Paulo do km 57 ao km 51 devido ao alto fluxo de veículos. O boletim com os dados foi divulgado pela concessionária Ecovias, com recomendação de que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pela pista norte das duas rodovias.

Desde a 0h de sexta-feira (28), quando se iniciou a contagem do fluxo do período de carnaval, mais de 414 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 350 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 2,5 mil veículos e subiram mais de 4,5 mil veículos.

O Grupo CCR, que administra rodovias no estado de São Paulo, informou que entre a zero hora de sexta-feira (28) e as 15h de quarta-feira (05), circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes 1.013.478 veículos . Neste período, foram registrados 79 acidentes, 51 feridos e 1 fatal.