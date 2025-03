FGF altera horário do primeiro Gre-Nal da final do Gauchão 2025

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou uma alteração no horário do primeiro confronto entre Grêmio e Internacional pela grande decisão do Campeonato Gaúcho 2025. O clássico Gre-Nal, que será disputado na Arena do Grêmio, teve seu início ajustado para as 17h45min do próximo sábado.

A mudança ocorre devido às previsões da Metsul Meteorologia, que apontam altas temperaturas em Porto Alegre durante o final de semana.

O jogo de volta da final será realizado no Estádio Beira-Rio, casa do Internacional, que garantiu a vantagem de decidir em seus domínios por ter feito melhor campanha ao longo do campeonato. No entanto, a data e o horário da partida decisiva ainda não foram divulgados pela FGF.

Os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes das duas partidas finais na Rádio Província FM 100,7, com transmissão ao vivo a partir das 17h45 deste sábado, em conexão com a Rede Gaúcha Sat.

Fique ligado e não perca nenhum lance desta grande decisão do Gauchão 2025!