Região Celeiro registrará altas temperaturas até o próximo domingo

Desde 22 de fevereiro, diversas regiões gaúchas enfrentam temperaturas muito acima da média, condição que deve persistir por, pelo menos, mais cinco dias devido a uma forte onda de calor.

Nesta quarta-feira (5/3), há previsão de chuvas isoladas no Noroeste e Norte, enquanto nas demais regiões a atuação de uma massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas. As máximas variam entre 31 e 40°C.

Na quinta-feira (6/3), uma região de baixa pressão favorece pancadas isoladas de chuva no Noroeste, Missões e Oeste, com acumulados entre 5 e 15 milímetros (mm) no dia. As mínimas ficam entre 19 e 25°C, e as máximas entre 31 e 39°C.

Na sexta-feira (7/3), seguem as chuvas isoladas na metade Oeste e na Serra, com acumulados entre 5 e 10mm no dia. As temperaturas mínimas variam entre 19 e 26°C, enquanto as máximas alcançam entre 31 e 39°C.

No sábado (8/3), a aproximação de uma frente fria traz chuva moderada a forte na Campanha e no Sul. No restante do Estado, a massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas. As mínimas ficam entre 21 e 27°C, e as máximas entre 31 e 40°C.

No domingo (9/3), instabilidades se espalham pelo Estado, com previsão de chuva forte, raios e possibilidade de granizo. Os acumulados variam entre 10 e 50 mm no dia. As mínimas ficam entre 21 e 24°C, e as máximas entre 31 e 38°C.

A tendência para a segunda-feira (10/3), indica chuvas moderadas e persistentes no Norte, Noroeste e Nordeste, especialmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina, com volumes entre 20 e 40 mm ao dia. Devido ao avanço desta frente fria, as temperaturas não se elevam tanto em relação aos dias anteriores, com mínimas entre 11 e 20°C e máximas entre 20 e 28°C.

