Na Foz do Rio Itajaí, Secretaria da Saúde avalia ações para melhorar assistência materno infantil de SC

Foto: Divulgação Ascom/SES

Com o objetivo de reestruturar e fortalecer a Rede Materno Infantil do Estado de Santa Catarina – Rede Alyne, representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizaram um encontro com o Grupo Condutor da Rede Alyne da Foz do Rio Itajaí. Foi feito uma análise do diagnóstico atual da rede e a revisão das estratégias para o desenvolvimento do Plano de Ação Estadual. A iniciativa tem como meta aprimorar os serviços, otimizar a eficiência do atendimento e melhorar os resultados na saúde da população materno infantil da Macrorregião de Saúde.

Como parte das ações de integração, foi realizada uma visita técnica ao Hospital Municipal e Maternidade Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, um dos pontos de atenção da Rede Materno Infantil. Participaram representantes da área técnica e da Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção da Saúde da SES, da Regional de Saúde e do prestador de serviços. A equipe conheceu as instalações, os serviços oferecidos e os desafios enfrentados na assistência a gestantes, mães e bebês da região.

Na ocasião, foram discutidas estratégias para fortalecer o papel do hospital dentro da Rede Alyne. O encontro serviu também para identificar necessidades e áreas que podem ser aprimoradas na unidade. “A reestruturação da rede contribui para a redução da mortalidade materna e infantil e para a promoção de uma saúde de qualidade”, destacou Maria Catarina Rosa, gerente de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde.

As ações fazem parte do processo de desenvolvimento do Plano de Ação Estadual da Rede Materno Infantil – Rede Alyne, que busca garantir atendimento mais eficiente, humanizado e acessível. As iniciativas reforçam o compromisso do Estado e dos profissionais envolvidos em oferecer atendimento seguro e eficiente para as famílias da região.