Rodovia Rio-Santos tem trânsito intenso após carnaval

A Polícia Rodoviária Federal informou, no Rio de Janeiro, que o trânsito está intenso na Rodovia Rio-Santos (BR-101) nesta Quarta-Feira de Cinzas (5). Nas demais rodovias federais o fluxo é normal. Segundo a Ecoponte, concessionária da Ponte Rio-Niterói, o fluxo está bom. Tanto no sentido Rio quanto no sentido Niterói gasta-se 13 minutos.

No retorno dos feriados do carnaval, a previsão da concessionária é de trânsito intenso na via para quinta-feira (6), sexta-feira (7) e segunda-feira (10). Mais de 140 mil veículos serão esperados diariamente. Os horários de pico são entre 5h e 6h e das 14 às 16h.

A concessionária RIOgaleão anunciou que a operação está normal hoje, sem atrasos ou cancelamentos. Durante o carnaval, o Aeroporto Internacional do Galeão estimou a movimentação de 674 mil passageiros, sendo 411 mil em voos domésticos e 263 mil em voos internacionais.

Expansão

O levantamento foi feito considerando o período entre 25 de fevereiro e 10 de março. O número representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2024. No total, estão previstos 4.271 voos, aumento de 23% em comparação ao ano anterior. As principais origens e destinos incluem Guarulhos, Santiago, Recife, Buenos Aires e Salvador.

A Infraero, concessionária do Aeroporto Santos Dumont, estimou a operação em 104,6 mil passageiros em 865 voos programados, crescimento de 38% em relação a 2024. A operação segue normal sem atrasos ou cancelamentos.