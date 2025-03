Árvore cai e mata morador de Iepê, em São Paulo

O temporal que atingiu nessa terça-feira (4) a cidade de Iepê, no estado de São Paulo, deixou uma morte e um rastro de estragos. As fortes rajadas de vento derrubaram uma árvore, que caiu sobre uma residência de madeira, causando duas vítimas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As duas vítimas da casa atingida pela árvore de grande porte estavam no imóvel de madeira com cerca de 30 metros². A casa fica na rua João Garcia de Oliveira. As duas vítimas, cujos nomes ainda não foram informados, foram socorridas e levadas para o Pronto Socorro de Ipê, sendo que uma delas não resistiu e morreu.

Trata-se da 22ª morte no estado em decorrência de temporais registrados pela Operação Verão, em vigor desde a época das chuvas, no início de dezembro de 2024.

Destruição

Conforme a Defesa Civil da cidade, houve 10 destelhamentos de residências no bairro Jardim São Jorge, deixando cerca de 40 pessoas desalojadas. Também caíram várias árvores nas ruas.

Os locais atingidos pela chuva também ficaram sem energia elétrica, sendo que nove moradias foram diretamente afetadas, prejudicando aproximadamente 66 pessoas.

Ainda segundo a Defesa Civil de Iepê, as Secretarias Municipais de Obras, Assistência Social e Trânsito seguem na limpeza das ruas e no auxílio aos moradores.