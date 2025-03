Morador de Horizontina é a primeira vítima de coqueluche no Rio Grande do Sul em 2025

O Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por coqueluche neste ano. Até o momento, 75 casos da doença foram contabilizados no Estado.

A vítima é um adolescente de 15 anos, morador de Horizontina. Ele possuía o esquema vacinal completo contra a doença, mas tinha uma enfermidade multissistêmica com comprometimento dos órgãos.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), o óbito foi registrado na última semana de janeiro, mas só foi divulgado agora em março.

A coqueluche se caracteriza por uma tosse persistente. Ela oferece risco de evolução para pneumonias, principalmente, em bebês menores de seis meses.

A doença é transmitida por secreção eliminada durante a fala, tosse e espirro. De acordo com a SES-RS, um indivíduo doente pode infectar até 17 pessoas suscetíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.