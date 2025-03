Campanha alerta sobre uso de álcool e drogas associado à direção

A campanha direcionada aos motoristas nas estradas do país durante este carnaval de 2025 trouxe um alerta que vai além dos riscos da associação do uso do álcool com a direção de veículos. O material educativo distribuído na forma de panfletos, cards e vídeos este ano também tratou sobre o abuso do uso de drogas e a legislação vigente no país.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad) anunciada durante o lançamento da Operação Rodovia: Carnaval 2025 no final de fevereiro.

"A soma de esforços entre a PRF e a Senad é uma demonstração clara do nosso compromisso com a proteção da vida e com a segurança das pessoas", destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ricardo Lewandowski.

O material produzido pelas instituições, com o tema “Para o carnaval ser só festa, não misture álcool e direção”, foi distribuído nas ações de prevenção de acidentes promovidas nas rodovias federais e nos pontos de venda localizados nas estradas da Bahia (BA), Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ) e em Santa Catarina (SC).

Segundo a PRF, os estabelecimentos que aderiram à campanha e suspenderam a venda de bebidas alcoólicas nas estradas durante o carnaval, também receberam o selo Estabelecimento que Protege.

Redução de danos

Em 2024, foram registrados 3.855 acidentes de trânsito causados pelo consumo do álcool, com 194 mortes e 3.109 pessoas feridas nas rodovias federais, segundo dados da PRF. Mais de 4 mil pessoas foram detidas por embriaguez ao volante durante o período do carnaval.

Para reduzir esses números, a campanha adotou a abordagem da redução de riscos e danos, que não promove a abstinência, mas reforça a proibição ao volante e as penas para quem descumpre a lei.

“Esses dados, por si só, já mostram uma necessidade de ações consistentes de prevenção e essa necessidade se intensificar justamente no Carnaval, quando temos a aceitação cultural do consumo do álcool", destacou a secretária Nacional de Políticas sobre Drogas, Marta Machado.

Turismo

Além da campanha de segurança no trânsito, foram criados e disponibilizados nas redes sociais dos dois órgãos e das prefeituras das cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife, mini guias com dicas de turismo para aproveitar o período de folia.

As cartilhas reúnem ainda informações como rotas de acesso viário e divulgação do aplicativo Celular Seguro para brasileiros e estrangeiros aproveitarem os três destinos mais badalados no período.