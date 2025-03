Rodada definirá as semifinais da Copa das Regiões de Futebol Feminino

Serão três duelos no Estádio do Santos em Linha Turvo, interior de Três Passos (Foto: Diones Roberto Becker)

No domingo (9/3) acontecerá a rodada derradeira da fase classificatória da Copa das Regiões de Futebol Feminino, edição 2024/25. Serão três duelos no Estádio do Santos em Linha Turvo, interior de Três Passos.

Às 14h30min, São Jorge de Redentora e Associação Portelense se enfrentam valendo a liderança da chave única. A partir das 16h20min, entram em campo as equipes do Vasco de Tiradentes do Sul e Flamengo de Crissiumal. O jogo irá apontar o último classificado.

Encerrando a tarde de futebol feminino, às 17h20min, ocorre o clássico três-passense entre Santos e Combinados. As anfitriãs da rodada já estão eliminadas. Se vencer, o time do Combinados poderá terminar a fase classificatória em primeiro lugar.

