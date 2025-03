Chiapetta: Homem é preso em virtude de tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) prendeu, na madrugada desta terça-feira (4/3), em Chiapetta, um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no âmbito da Operação Cerco Fechado.

Segundo o 7º BPM, na ação foram apreendidas duas porções de maconha, 18 buchas de cocaína, um telefone celular e dinheiro em espécie.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

