Estado promove Dia da Mulher no Centro de Treinamento Esportivo, com atividades gratuitas para toda a família

Além das atividades recreativas, governo irá disponibilizar estandes com informações e serviços relacionados a órgãos do Estado -Foto: Divulgação SEL

O sábado de 8 de março promete ser especial no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. A partir das 9h, o governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com diversos órgãos do Executivo e entidades, abre as portas do complexo para oferecer à comunidade uma série de atividades gratuitas para toda a família no evento Dia da Mulher no Cete.

As atrações serão distribuídas por toda a estrutura do Cete. Estão previstas ações visando à proteção da mulher com aulas de defesa pessoal no Ginásio de Lutas. Além disso, haverá espaço para a comunidade ter vivências esportivas que incluem apresentações e aulas experimentais de ginástica artística no Ginásio de Ginástica.

Na parte externa do Cete, próximo à pista de atletismo, a cultura também estará representada com apresentações de ballet e show de rimas. As crianças e jovens terão acesso a brinquedos infláveis e local para recreação. O governo do Rio Grande do Sul irá disponibilizar estandes com informações e prestação de serviço relacionados a órgãos do Estado.

"Será um sábado de conscientização, diversão e muito esporte para toda a família. A defesa das mulheres precisa ser uma pauta diária de toda a sociedade, e este evento pretende difundir ainda mais a importância desse momento", destaca o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

A iniciativa do governo do Estado conta com o apoio do Ministério Público, Defensoria Pública do RS, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Comitê EmFrente, Mulher, Avança Mulher Empreendedora, prefeitura de Porto Alegre e Central Única das Favelas (Cufa/RS).