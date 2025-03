Incêndio deixa duas pessoas feridas em complexo de diversões em SP

Um incêndio na manhã desta terça-feira (4) deixou duas pessoas feridas no complexo de diversões Kangoo Park , na Marginal do Tietê, na capital paulista. As vítimas foram levadas pela Guarda Civil Metropolitana ao Pronto Socorro de Santana, com ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início durante um procedimento de soldagem e atingiu estruturas feitas de espuma. O incêndio gerou muita fumaça e chamas, mas o fogo já foi extinto e o local está em segurança.

A ocorrência foi atendida por dez viaturas e 29 agentes do Corpo de Bombeiros.