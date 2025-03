Três municípios da Região Celeiro tiveram aumento no número de casos de dengue em fevereiro

Nos 31 dias de janeiro, a Região Celeiro registrou 16 diagnósticos positivos de dengue. No final de fevereiro, o número subiu para 27 – aumento de 68%. Os dados atualizados foram extraídos do Painel de Casos da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS).

As novas contaminações aconteceram em Redentora (4), Tenente Portela (1) e Três Passos (6). Apesar do crescimento da quantidade de pessoas infectadas, no primeiro bimestre do ano a Região Celeiro não teve óbito provocado pela doença.

Também houve aceleração na contagem das notificações. Em janeiro eram 67 registros e fevereiro terminou com 145, ou seja, elevação de 116%. Braga, Crissiumal, Redentora, Santo Augusto, Sede Nova, Tenente Portela e Três Passos revelaram aumento no número de notificações pertinentes à dengue no segundo mês de 2025.

Atualmente, 45 casos estão sob investigação.

