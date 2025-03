Corpo de criança de cinco anos é localizado após afogamento no Rio Turvo

Foi localizado no início da tarde desta segunda-feira (3/3), o corpo de Gabriel Henrique Altmann de Lima, de cinco anos, que se afogou no Rio Turvo, em Nova Boa Vista – Município distante 11 quilômetros de Sarandi. O corpo do pai dele foi encontrado ainda na madrugada.

O fato aconteceu por volta das 19 horas do domingo (2/3), quando a criança estava pescando com a família a bordo de uma canoa, na localidade de Linha Cachoeirinha, interior de Nova Boa Vista.

Conforme informações da Brigada Militar (BM), a criança caiu na água e o pai tentou socorrê-la, mas os dois acabaram se afogando. O outro filho, de oito anos, estava junto e sobreviveu.

As buscas por pai e filho iniciaram ainda na noite de ontem. O corpo do homem foi localizado por volta das 4 horas desta segunda-feira. Ele foi identificado como Tiago Felipe de Lima.

