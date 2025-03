Missão da Invest RS por Suécia e Malásia aprofunda conexões e abre caminhos para investimentos no Estado

O presidente da Invest RS , Rafael Prikladnicki, faz um balanço positivo da missão que a agência de desenvolvimento do Estado realizou por Suécia e Malásia, encerrada na sexta-feira (28/2). A viagem teve como objetivo estabelecer conexões com ambientes de inovação e empresas de tecnologia, com foco em semicondutores.

Em Penang, ao norte da Malásia, a agência de desenvolvimento assinou um termo de engajamento com a Tellescom Semicondutores, que cria as bases para cooperação técnica que apoiará a instalação de uma fábrica de encapsulamento e teste de semicondutores no Rio Grande do Sul. O projeto levará à formação de joint venture com uma empresa da Malásia.

Além do acordo com a Tellescom, também foi assinado, em Estocolmo, um memorando de entendimento com o Instituto Caldeira e a Techarena, o maior evento de inovação da Escandinávia. Foi o primeiro documento do tipo que os suecos assinaram com organizações brasileiras, aproximando as empresas e o ecossistema gaúcho do segundo país mais inovador da Europa. O memorando foi o ponto alto do roteiro pela Suécia, que também contou com agendas com atores do ecossistema em parceria com o Instituto Caldeira e com o South Summit Brazil.

Conforme o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, as duas assinaturas confirmam que existe um amplo campo de atuação e articulação internacional para ser explorado pela agência, ampliando a presença e a conexão do Rio Grande do Sul com o resto do mundo. “Estabelecer estas conexões é um objetivo central da agência. Nosso trabalho é sustentar uma articulação internacional qualificada e projetá-la ao longo do tempo, abrindo mercados e gerando negócios para as empresas gaúchas”, explicou Prikladnicki.

No último dia da visita a Kuala Lumpur, a Invest RS participou, pela manhã, de uma reunião com representantes da indústria de geração fotovoltaica da Malásia, realizada na Embaixada do Brasil, na qual foram discutidas oportunidades de investimento e parceria entre os dois países. De acordo com Prikladnicki, o posto diplomático brasileiro em Kuala Lumpur, capital do país do Sudeste Asiático, foi fundamental para a construção das agendas, com foco em empresas e instituições ligadas ao ecossistema do país.

Logo em seguida, na sede da Mimos, o Instituto Malaio de Sistemas Microeletrônicos, a agência participou de um encontro com a direção da instituição. Entre várias possibilidades de cooperação apresentadas, o diretor de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Guilherme Camboim, apresentou o programa RS Semicondutores , que visa fortalecer a cadeia de semicondutores no Estado.

Entre os pontos de destaque do roteiro pela Malásia, Camboim cita as possibilidades de parceria abertas com um ambiente de inovação maduro, em um país que apresenta muitas oportunidades. “Eles têm um alto desenvolvimento tecnológico, um ecossistema robusto com uma governança igualmente robusta. Existem muitas possibilidades de colaboração com o Brasil, principalmente em função da abertura que eles têm para explorar novos mercados”, revelou Camboim.

A última agenda realizada na Malásia ocorreu no Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), uma das agências de promoção de negócios que opera na Malásia com foco em promover conexões que impulsionem a economia digital. “O Brasil é um dos novos mercados que estamos olhando, por isso a presença da comitiva é importante”, justificou Wan Murdani, Head of Digital Industry Acceleration.

O MDEC organizou uma rodada de apresentação com 11 empresas inovadoras da Malásia, dos mais variados setores, que apresentaram os seus negócios e sinalizaram a possibilidade de negociar com o Brasil. “Existe a oportunidade de fazermos eventos on-line entre estas empresas e empresas instaladas em parques tecnológicos para se aproximarem e fecharem negócios conosco”, anunciou Prikladnicki.

Entre as agendas realizadas na capital do país, também houve espaço para encontros com as agências de atração de investimentos e promoção comercial da Malásia, estruturas semelhantes à Invest RS. A comitiva foi recebida na Invest Kuala Lumpur, pelo CEO de Invest KL, Datuk Muhammad Azmi Zulklifi, e na Malasyan Investment Development Authoriry (Mida) por Nuhul Shamis Rusli, um dos diretores da Divisão de Investimentos Internacionais.

O presidente da Invest RS destacou a importância destes contatos com instituições semelhantes neste momento em que a agência gaúcha está em processo de organização. “De ambos ouvi que existe um enorme caminho de colaboração e que podemos aumentar o conhecimento mútuo sobre nossos processos, estratégias, produtos e serviços”, afirmou Prikladnicki.

Antes do roteiro em Kuala Lumpur, a equipe da Invest RS e da Sict passou por Penang, no norte do país, onde, além de assinar o termo de engajamento com a Tellescom, houve uma série de encontros com representantes do ecossistema digital e de produção de semicondutores, setor em que a Malásia está se consolidando em uma referência mundial.

Na Invest Penang, a head de Economia Digital, Tun Qurratul’Aim, detalhou as estratégias adotadas pela agência. Depois de alavancar a indústria de semicondutores, investindo US$ 120 milhões em cinco anos para consolidar um parque para design de circuitos integrados, a Invest Penang, com outros organismos locais, integra o Penang Silicon Design @5km+, programa que pretende tornar a região referência global em soluções para a indústria do silício.

Na primeira parte da missão, em Estocolmo, a Invest RS participou do Techarena, estabeleceu conexão com a Business Sweden, visitou a sede da Scania em Södertälje e conversou com diferentes representantes do rico ecossistema de inovação do país. Com a Ramboll, por exemplo, empresa especializada em soluções para lidar com os desafios urbanos provocados pelas mudanças climáticas, foi possível iniciar conversas com o objetivo de criar um caminho de colaboração com a reconstrução do Estado.