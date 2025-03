Pagamento do IPVA 2025 em março pode garantir até 20,80% de desconto

Os proprietários de veículos que quitarem o IPVA 2025 até 31 de março – quando se encerra o período de antecipação do tributo – podem garantir descontos de até 20,80%. O percentual resulta da soma da redução de 1% pelo pagamento antecipado e dos descontos máximos dos programas ‘Bom Motorista’ e ‘Bom Cidadão’.

Descontos do ‘Bom Motorista’

O benefício de ‘Bom Motorista’ concede desconto para quem não cometeu infrações de trânsito nos últimos anos, nas seguintes faixas:

- 15% para quem está sem multas desde 1º de novembro de 2021;

- 10% para quem não recebeu multas desde 1º de novembro de 2022;

- 5% para quem não foi multado desde 1º de novembro de 2023;

Descontos do ‘Bom Cidadão’

O desconto de ‘Bom Cidadão’, vinculado à Nota Fiscal Gaúcha (NFG), concede reduções no IPVA para quem pede CPF na nota, conforme os seguintes critérios:

- 5% para quem tem 150 notas fiscais ou mais;

- 3% para quem tem entre 100 e 149 notas fiscais;

- 1% para quem possui entre 50 e 99 notas fiscais;

Pagamento da terceira parcela

Em 31 de março, também vence a terceira parcela para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do IPVA 2025. Quem escolheu o Pix deve gerar o QR Code para efetuar o pagamento, enquanto aqueles que utilizam a rede credenciada podem concluir a quitação diretamente no aplicativo do banco. A parcela de março conta com desconto de 1%.

