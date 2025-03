Semifinalistas da Libertadores Regional serão conhecidos nos dias 8 e 9 deste mês

A Primeira Liga confirmou para o próximo fim de semana, as partidas que irão definir os quatro times que seguirão na busca do título da Libertadores Regional 2024/25.

Sábado (8/3)

- Em Boa Vista do Buricá:

CMD Avante x São Cristóvão de Frederico Westphalen.

- Em Pinheirinho do Vale:

Harmonia x Riograndense de São José do Inhacorá;

- Em Santo Augusto:

América x Tupi de Três Passos;

Domingo (9/3):

- Em Vista Alegre:

Sol da América x Flamengo de Crissiumal;

A fase de quartas de final da competição é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis.

