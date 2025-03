BADESUL capta R$ 148 milhões em propostas de financiamento na 9ª ExpoAgro Cotricampo

O BADESUL estreou na 9ª ExpoAgro Cotricampo, em Campo Novo, com um volume expressivo de solicitações de financiamento: R$ 148 milhões em propostas de crédito. Os principais pedidos foram voltados para irrigação, armazenagem e correção de solo, refletindo a demanda do setor agropecuário durante o evento, realizado de 19 a 22 de fevereiro.

— A expectativa inicial era disponibilizarmos cerca de R$ 100 milhões em crédito para impulsionar o agronegócio no Noroeste do Estado. A partir das solicitações recebidas e da análise necessária para a concessão dos recursos, poderemos apoiar ainda mais a atuação dos produtores rurais e o desenvolvimento da região — destacou o presidente do BADESUL, Claudio Gastal.

Na 9ª ExpoAgro Cotricampo, os visitantes tiveram acesso a condições especiais de financiamento, incluindo isenção total das taxas de análise de crédito para produtores rurais, cooperativas agroindustriais e cerealistas, além de um desconto de 25% nessas taxas para empresários.

— O nosso compromisso é facilitar o acesso ao crédito para produtores rurais, empresários e gestores públicos. Para fortalecer a economia gaúcha e melhorar a qualidade de vida da população, é essencial viabilizar projetos que levem tecnologia e inovação para todos os setores — ressaltou Claudio Gastal.

