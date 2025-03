Embarcação sem combustível fica à deriva no Rio Uruguai em Itapiranga

Por volta das 20h30min do sábado (1º/3), o efetivo do Corpo de Bombeiros de Itapiranga começou os trabalhos para resgatar as dez pessoas que ocupavam o barco que ficou encalhado em pedras no Rio Uruguai, após acabar o combustível.

Para chegar até o barco à deriva, os bombeiros utilizaram uma embarcação particular, saindo do porto da AARUI situado na área central da cidade. As informações são da Rede Peperi.

Mulheres e crianças que estavam no barco foram retiradas primeiramente. Na sequência, ocorreu a remoção da embarcação que transportava o grupo de pessoas. Já no porto, todos receberam atendimento. Não houve feridos.

