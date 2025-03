Jovem três-passense que morreu em SC é sepultada

Depois do velório que iniciou ontem, o corpo de Joice Tais Lampert foi sepultado na manhã deste domingo (2/3) em Três Passos.

A jovem de 24 anos era caroneira na motocicleta cujo condutor perdeu o controle e o veículo saiu da pista. O acidente de trânsito foi registrado na noite da sexta-feira (28/2), na BR 470 em Curitibanos/SC. Socorristas encontraram a três-passense com graves ferimentos na cabeça e rosto, além de hemorragia intensa. Ela morreu no local.

O homem que pilotava a moto sofreu lesão no ombro esquerdo e várias escoriações, sendo encaminhado para atendimento no Hospital Hélio Anjos Ortiz de Curitibanos.

