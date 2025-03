Acidente na ERS-210 na tarde deste domingo (02) em São Martinho.

Prisão Por Furto Há 2 dias Homem é preso em flagrante por furto em supermercado de Erval Seco A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento

Apreensão Há 2 dias BM e PRF apreendem mais de mil quilos de maconha em caminhão na BR 386 em Iraí Ao tentar fugir, o criminoso perdeu o controle do veículo e saiu de pista