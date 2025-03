Jacuipense supera Bahia e fica perto da final do Baiano

Mesmo jogando na Arena Fonte Nova, o Jacuipense conseguiu uma importante vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, na tarde deste sábado (1), na partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano. A TV Brasil transmitiu o confronto decisivo ao vivo.

Após este resultado, o Leão do Sisal pode até mesmo se classificar para a decisão da competição com um empate, no jogo de volta das semifinais, que será disputado a partir das 18h (horário de Brasília) do dia 9 de março no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Jogando em casa, diante de mais de 20 mil pessoas, o Bahia dominou as ações na etapa inicial. E abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo graças a um chute de fora da área do volante uruguaio Nicolás Acevedo.

Porém, no intervalo o técnico Rodrigo Ribeiro fez uma substituição que deu nova vida ao Jacuipense, colocou o atacante Alison Daniel no lugar de Caíque. E a mudança começou a fazer efeito logo aos 2 minutos da etapa final, quando o Alison empatou o marcador com um chute rasteiro após aproveitar sobra de bola.

Com o gol, o Leão do Sisal se animou na partida, e criou boas oportunidades. E a virada não demorou, saiu aos 10 minutos, com Vinícius Amaral, que bateu cruzado após receber passe de Matheus Firmino. Com a vantagem no placar, o Jacuipense soube fechar os espaços para segurar a vitória até o apito final.