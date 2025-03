Vai curtir o carnaval? Veja como enfrentar o calor

Saúde Há 15 horas Dia Mundial das Doenças Raras reforça importância do teste do pezinho Exame deve ser feito após 48 horas e antes do quinto dia vida do bebê

Saúde Há 17 horas Mutirão no Hospital Regional do Oeste zera demanda reprimida de consultas e acelera início de tratamentos oncológicos Fotos: Divulgação / HROSeguindo diretriz do Governo do Estado, o Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, realizou um mutirão da Oncologia que...