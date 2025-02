Mutirão no Hospital Regional do Oeste zera demanda reprimida de consultas e acelera início de tratamentos oncológicos

Fotos: Divulgação / HRO

Seguindo diretriz do Governo do Estado, o Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, realizou um mutirão da Oncologia que antecipou a primeira consulta de 355 pacientes. A ação, que terminou nesta sexta-feira, 28 e começou no dia 10, busca reduzir a espera pelo início dos tratamentos, zerando a fila de espera causada pelo aumento da demanda na região Oeste de Santa Catarina.

A iniciativa ampliou em 66% os atendimentos médicos e administrativos, aumentando a capacidade de atendimento em 30% em relação a janeiro.

“Quem tem câncer, tem pressa e essa é mais uma iniciativa do nosso governador Jorginho Mello em agilizar o diagnóstico e o tratamento contra a doença. Implantamos a linha de cuidado do paciente oncológico e vamos continuar avançando em todas as regiões para que tanto as consultas quanto o início do tratamento seja realizado com agilidade”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Entre os beneficiados está Marli Fátima dos Santos Longo, que teve sua consulta adiantada em mais de um mês. "Fiquei muito feliz. Esse mutirão é maravilhoso, porque a parte oncológica é assustadora, mas com apoio dos médicos fica mais fácil", relatou.







A médica Emeline Moreira, coordenadora de Oncologia do HRO, destacou que o mutirão foi um passo importante para reorganizar o serviço. “Todos foram atendidos, inclusive pacientes que tiveram consultas adiantadas, pacientes que não tinham sido inseridos no serviço e foram atendidos de forma adiantada. Em março, a agenda voltará ao fluxo normal, sem demanda reprimida”, explicou.

Além da agilidade, o mutirão contou com ações de humanização, como o projeto Doutores Risonhos, que levou alegria e leveza aos pacientes e acompanhantes. "A maioria está chegando pela primeira vez no hospital, tudo é novo, e o diagnóstico causa muita insegurança. A nossa presença nesse contexto, vem para trazer leveza, promover alegria e a socialização entre os pacientes, seus acompanhantes e a equipe", afirmou Michelle Silveira da Silva, coordenadora do grupo.







O Hospital Regional do Oeste é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, gerenciado pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF). O mutirão da Oncologia é uma ação da unidade em prol da excelência na assistência em saúde dos 130 municípios do Oeste catarinense.