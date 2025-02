Obra de Mar'Junior sobre o autismo alcança 500 cidades

O livro ‘4 mãos e um abraço’, escrito por Mar’Junior, já é protagonista em mais de 500 cidades brasileiras. A obra tem atingido pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas e instituições ligadas à causa, órgãos públicos e a imprensa no geral.

A obra tem como subtítulo "O autismo bate à sua porta e entra sem ser convidado".

“Eu espero sinceramente que o livro toque o coração das pessoas que trabalham na educação, assim como dentro da sua fé, para que elas possam administrar isso melhor e com um detalhe superimportante: a superação de uma criança autista. Esse é o foco do livro”, ressaltou Mar’Junior.

O número de autistas no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos. O IBGE estima que haja dois milhões de brasileiros autistas, o que significa afirmar que 1% da população estaria no espectro.

O objetivo do Mar’ com a obra de ficção é fazer com que as pessoas possam entender melhor o TEA e lidar melhor na convivência com um autista, já que daqui para frente o número será de acréscimo.

A obra aborda com clareza o protagonista Patrick tendo as suas inconstâncias, que são aliviadas ou cuidadas pela sua irmã Priscilla. Mais velha do que o irmão quase quatro anos, ela consegue absorver de tal maneira esse entendimento, o qual muito adulto demora para ter.

Patrick é diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 4 anos de idade. No início, nada foi fácil. Por ter um poder aquisitivo maior, a família achava que nada podia tocá-los. Os conflitos familiares, a partir da fé e da instituição, começam. A irmã do menino, Priscilla, assume a missão de se incluir no mundo dele, tornando a sua trajetória mais leve e feliz.

A obra foi lançada pela Editora Cia Atores de Mar’ em 2022 e logo atingiu inúmeros leitores no Brasil e no exterior. Um fato interessante e não muito recorrente é que a obra só é vendida no site do escritor.

Sobre Mar'Junior

Mar'Junior é ator, diretor, produtor, autor teatral, escritor e roteirista. Escreveu 44 peças de teatro, alguns roteiros para cinema e TV, e têm 11 livros lançados: ‘Caminhos Percorridos’ (2001), ‘BULLYING - Eu sofri. EU pratiquei. EU hoje conscientizo.’ (2012), ‘PEPITA 1’ (2017), ‘PEPITA 2’ (2018), ‘O Mensageiro’ (2019), ‘PEPITA 3’ (2020), ‘Soviéticos, 1950’ (2020), ‘4 mãos e um abraço’ (2022), ‘Pedro no Caminho da Independência’ (2022), ‘A Formiguinha e a Cosquinha’ (2023) e ‘O PERDÃO’ (2024).

Serviço do livro

4 MÃOS E UM ABRAÇO

Escritor Mar’Junior

Editor Patrick Moraes

Capa Marcelo Peixoto e Hylder Barbosa

Revisão Éverlley Santos

Diagramação Hylder Barbosa

Editora Cia Atores de Mar’

1ª edição 2022

2ª impressão 2023