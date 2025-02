Projeto reduz encargos de empresas que adotarem programa com escalas de trabalho alternativas

O Projeto de Lei 4478/24 cria o Programa de Incentivo à Contratação em Escalas de Trabalho Alternativas e reduz os encargos trabalhistas das empresas que aderirem ao programa.

Pelo texto, em análise na Câmara dos Deputados, o programa será direcionado exclusivamente às empresas que contratarem empregados com as seguintes escalas:

4x3, com quatro dias consecutivos de atividade e três dias consecutivos de descanso, respeitando uma carga horária semanal máxima de 36 horas; e

5x2, com cinco dias consecutivos de atividade e dois dias consecutivos de descanso, respeitando uma carga horária semanal máxima de 40 horas.

Redução de tributos

Para contratos sob a escala 4x3, as empresas participantes terão desconto nos seguintes encargos:

contribuições previdenciárias patronais destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): abatimento de 40%;

contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): alíquota reduzida dos atuais 8% para 4,8%; e

seguros de acidente de trabalho: redução de 40%.

Nos contratos sob a escala 5x2, os decontos valerão para:

contribuições patronais ao INSS: abatimento de 25%;

contribuições para o FGTS: alíquota reduzida dos atuais 8% para 6%; e

seguros de acidente de trabalho: redução de 25%.

Como aderir ao programa

Para participar do programa, as empresas deverão comprovar:

cumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) , em especial as normas de segurança, saúde e ergonomia no ambiente de trabalho; e

inclusão dos funcionários contratados sob a escala alternativa em planos de benefícios de saúde ou de assistência social, ou ambos.

Todos os anos, o Ministério do Trabalho deverá fazer auditorias e divulgar um relatório detalhado sobre o programa, incluindo estimativa das eventuais contratações geradas.

“Com as escalas alternativas, o programa busca fomentar a criação de empregos, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, disse o autor da proposta, deputado Marcos Soares (União-RJ), ao defender as mudanças.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Trabalho; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.