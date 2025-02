Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 42 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1º), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.834 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.

