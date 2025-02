Morador do Norte do Rio Grande do Sul ganha prêmio principal do sorteio de fevereiro

O prêmio principal do sorteio de fevereiro do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado nesta quinta-feira (27/2), saiu para um morador da região Norte do Rio Grande do Sul, que recebeu R$ 50 mil. O certame de número 149, promovido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, distribuiu um total de R$ 200 mil em premiações. Além do montante principal, foram sorteados dez prêmios de R$ 5 mil e cem prêmios de R$ 1 mil.

O sorteio de fevereiro contemplou os participantes do programa que solicitaram CPF na nota em compras realizadas ao longo de janeiro de 2025. Ao todo, foram gerados 64,3 milhões de bilhetes. Os ganhadores devem solicitar o resgate dos prêmios pelo site ou aplicativo do NFG em até 90 dias após a homologação do sorteio.

Como solicitar o prêmio?

Acesse o site ou aplicativo do NFG e faça login com CPF e senha.

ou aplicativo do NFG e faça login com CPF e senha. Vá até a aba "Meus prêmios" e clique para solicitar o resgate.

Informe os dados solicitados e aguarde a liberação do valor.

Sorteios municipais

Além do sorteio estadual mensal, diversas cidades gaúchas promovem sorteios municipais ao longo do mês, utilizando a plataforma do Nota Fiscal Gaúcha. Atualmente, mais de 75% dos municípios aderiram ao sistema. Além disso, entidades empresariais também utilizam a ferramenta para distribuir prêmios.

Conheça o programa

Criado em 2012, o Nota Fiscal Gaúcha (NFG) incentiva os cidadãos a incluírem o CPF na emissão do documento fiscal, de modo a promover a conscientização sobre a importância social dos impostos. Atualmente, o programa conta com mais de 4 milhões de cadastrados, o que representa cerca de 43% da população gaúcha.

Todos os participantes, ao pedirem o CPF na nota, passam a ter acesso a diversos benefícios, como sorteios de prêmios em dinheiro, descontos no IPVA e a oportunidade de apoiar entidades sociais, além de contribuir no combate à informalidade e à sonegação fiscal.

Modalidades do Nota Fiscal Gaúcha (NFG)

Sorteios mensais

Realizados tradicionalmente após a última quarta-feira de cada mês (com exceções em datas especiais), distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. Em dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que solicitam CPF na nota dentro do período válido participam automaticamente.





Realizados tradicionalmente após a última quarta-feira de cada mês (com exceções em datas especiais), distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. Em dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que solicitam CPF na nota dentro do período válido participam automaticamente. Receita Certa

Distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações ocorrem trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A participação é automática para todos os inscritos no NFG que incluírem o CPF na nota no período correspondente.





Distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações ocorrem trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A participação é automática para todos os inscritos no NFG que incluírem o CPF na nota no período correspondente. Bom Cidadão

Concede descontos no IPVA conforme o número de notas fiscais com CPF acumuladas:

150 ou mais notas: 5% de desconto.

Entre 100 e 149 notas: 3% de desconto.

De 51 a 99 notas: 1% de desconto.





Concede descontos no IPVA conforme o número de notas fiscais com CPF acumuladas: 150 ou mais notas: 5% de desconto. Entre 100 e 149 notas: 3% de desconto. De 51 a 99 notas: 1% de desconto. Repasse a entidades

No momento do cadastro, o participante pode escolher até cinco entidades de sua região para receber repasses financeiros- sendo que uma delas precisa pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente das demais. As instituições devem atuar nas áreas de assistência social, educação, saúde ou proteção animal.