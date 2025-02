Carnaval SC: Secretaria da Saúde reforça cuidados em meio à onda de calor intenso

Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

O Carnaval, maior festa popular do país, está chegando. E com ele se mantém uma intensa onda de calor, que deve registrar mais de 35ºC, no período da tarde, durante os dias de folia em Santa Catarina. Por conta disso, a convida a todos para o Bloco de quem se cuida e curte sem medo! e alerta a população sobre os cuidados necessários que devem ter nesses dias de festa e diversão com segurança.

O médico e gerente técnico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Alfredo Schmidt Hebbel Busch, explica os reflexos do calor intenso no organismo. “Esse é um período bem complicado porque as temperaturas são normalmente muito altas, mas agora está pior e precisamos tomar uma série de cuidados. Podemos ter uma exaustão térmica, que é uma situação clínica em que a pessoa desidrata, perde água, líquidos do organismo e também sais minerais. Isso pode levar a consequências clínicas como a pressão cair, a pessoa sentir fraqueza, perder a consciência, desmaiar, ter náuseas e vômitos, pode ter uma golpe de calor que em situações mais graves a temperatura do corpo pode chegar a quarenta graus e, eventualmente, até levar ao coma, convulsões e até à morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado e se prevenir”, explica.

Nestes dias, beber bastante água é fundamental. Quando a pessoa sente sede é porque já deveria ter tomado água. Então deve-se antecipar essa necessidade ingerindo água mesmo quando não se tem sede. O recomendado é tomar de dois a três litros de água por dia.

“Durante o carnaval, as pessoas ficam muito aglomeradas, a temperatura sobe e tem pouca circulação de ar. Muitos dos bailes e dos blocos são durante o dia, as pessoas ficam expostas ao sol, isso acaba piorando associado ao consumo de bebida alcoólica que causa desidratação. Então as pessoas têm que lembrar de se hidratar muito bem, ficar em lugares mais arejados, na sombra, usar o protetor solar, chapéu ou boné. Vestir roupas leves e claras para evitar o aumento da temperatura do corpo, evitar fantasias muito pesadas, evitar muita maquiagem que possa diminuir a troca de calor do corpo com o meio ambiente, isso é muito importante. Se hidratar muito bem, sempre estar tomando água, isotônicos, suco natural ou água de coco. Essas atitudes muitas vezes podem evitar problemas mais sérios”, completa Alfredo.

Além da hidratação, vestir roupas leves e claras, usar bonés ou guarda-chuva ao sair no sol, bem como o protetor solar. Em dias muito quentes deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e de alimentos pesados, como gorduras, que têm digestão mais lenta. Opte por frutas e comidas mais leves que facilitam a digestão.

Dicas para cuidar da saúde nas altas temperaturas

Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre às 10 e às 16 horas;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente para pessoas de pele clara);

Use roupa solta, clara e leve, de preferência de algodão;

Aplique sempre protetor solar;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados;

Aumente a ingestão de água, sucos de frutas naturais, isotônicos ou água de coco, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

ATENÇÃO! As crianças, os idosos e as pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água!

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, sem gorduras, pouco condimentadas e mais frequentes.



Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]