Fevereiro Roxo: Estado reforça tratamento integral e gratuito para pacientes com Lúpus

Foto: Banco de imagens / Freepik

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) reforça o compromisso com o tratamento integral e gratuito para pacientes diagnosticados com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), uma doença autoimune crônica que pode afetar múltiplos órgãos e sistemas do corpo. Em Santa Catarina, há 2.374 pacientes que recebem gratuitamente e regularmente os medicamentos pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

“O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune e pode afetar vários órgãos e tecidos do corpo de forma lenta e progressiva, como nas articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração, pulmões e o sistema nervoso central. Lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas principalmente entre 20 e 45 anos. Embora não haja cura, os tratamentos atuais visam melhorar a qualidade de vida pelo controle dos sintomas, diminuição das crises e modificação no estilo de vida. Não há uma duração fixa para o tratamento. O acompanhamento dos pacientes, que inclui consultas e exames, deve ser orientado nas unidades básicas de saúde para serem encaminhados aos serviços especializados da rede de atenção quando necessário”, reforça a gerente Técnica de Assistência Farmacêutica da SES, Lia Quaresma Coimbra.

O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento são fundamentais para controlar a doença e prevenir complicações graves, como insuficiência renal, problemas cardiovasculares e danos neurológicos. A adesão ao tratamento prescrito e o acompanhamento médico regular são essenciais para garantir a qualidade de vida dos pacientes.

Além disso, há as medidas não medicamentosas para controlar o lúpus. Entre elas recomenda-se evitar exposição ao sol e usar protetor solar para prevenir lesões cutâneas; praticar exercícios físicos aeróbicos para reduzir a fadiga e melhorar a qualidade de vida; ter uma alimentação saudável para ajudar a controlar fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão e dislipidemia; além de realizar consultas periódicas com reumatologistas e exames de monitoramento para avaliar a atividade da doença e ajustar o tratamento.

O tratamento é oferecido por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Estado segue o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Lúpus, por meio da Portaria SAS/MS nº 21, de 01 de novembro de 2022, que estabelece diretrizes para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes.

O que é Lúpus?

O Lúpus é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos saudáveis, causando inflamações em órgãos como rins, pulmões, coração, pele, articulações e sistema nervoso. A doença é caracterizada por períodos de exacerbação (quando os sintomas pioram) e remissão (quando os sintomas melhoram). Embora não haja cura, o tratamento adequado pode controlar os sintomas e permitir que os pacientes levem uma vida normal.

Sintomas

Os sintomas do Lúpus variam de acordo com os órgãos afetados. Podem incluir fadiga, febre, erupções cutâneas (como o conhecido “rash em forma de borboleta” no rosto), dor e inchaço nas articulações, problemas renais, neurológicos e cardiovasculares. O diagnóstico é feito com base em critérios clínicos e laboratoriais, como a presença de autoanticorpos (FAN e anti-DNA), e pode ser realizado por médicos reumatologistas na rede pública de saúde.

Acesso ao tratamento

Todos os medicamentos e procedimentos necessários para o tratamento do Lúpus estão disponíveis gratuitamente no SUS. Os pacientes devem procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para serem encaminhados aos serviços especializados, como os ambulatórios de reumatologia.

Os medicamentos estão disponíveis em todas as farmácias municipais que realizam o atendimento do CEAF, distribuídas em todos os municípios catarinenses.

Os endereços e contatos dessas farmácias podem ser consultados no portal da SES, facilitando o acesso da população aos tratamentos prescritos. Acesse AQUI e consulte “Unidades da Assistência Farmacêutica do CEAF em SC” .