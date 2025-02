Operação Rodovida no feriado de Carnaval começa nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia, nesta sexta-feira (28), a Operação Carnaval 2025, intensificando a fiscalização e as ações educativas nas rodovias federais do Rio Grande do Sul.

A ação, que segue até a quarta-feira (5), faz parte do Programa Rodovida e tem como principal objetivo reduzir acidentes e salvar vidas durante um dos períodos de maior fluxo de veículos do ano. No carnaval de 2024, a PRF registrou 95 sinistros de trânsito, com 15 feridos e 4 mortes no Estado.

Além da fiscalização reforçada nas rodovias federais, a PRF participará na Operação Carnaval Seguro, ação que reúne órgãos estaduais e municipais de trânsito, segurança e concessionárias.

Participarão da atividade o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, a Empresa Pública de Transportes e Circulação e as concessionárias CCR ViaSul e EcoSul Rodovias.

A ação pretende aproximar as instituições para atender melhor a população neste período de trânsito intenso. Cada um atuará em sua respectiva área, mas ampliando a presença nas vias e trocando informações. Além disso, serão realizadas ações educativas e fiscalizações simultâneas nas rodovias federais, estaduais e nas cidades.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a PRF reforçará a fiscalização dos principais fatores de risco para acidentes graves, como o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção infantil. Radares portáteis e testes de alcoolemia serão intensificados, além da realização de abordagens educativas voltadas para motoristas e passageiros.

Restrição de tráfego para veículos pesados

Para melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança, haverá restrição de tráfego para veículos de carga excedentes em trechos de pista simples, conforme a Portaria DIOP/PRF n.º 6, de 27 de janeiro de 2025. A restrição vale para veículos que ultrapassem os seguintes limites:

Largura máxima: 2,6 metros.

Altura máxima: 4,4 metros.

Comprimento total: 19,8 metros.

Peso Bruto Total Combinado: 57 toneladas.

Os horários de restrição são: sexta-feira (28/02) — 16h às 22h; sábado (1º/03) — 6h ao meio-dia; terça-feira (4/03) — 16h às 22h; quarta-feira (5/03) — 6h ao meio-dia.

Horários de pico e fluxo de veículos

Um levantamento da concessionária aponta que o fluxo de veículos deve ultrapassar 1,5 milhão de deslocamentos pelas rodovias federais da região metropolitana durante o feriado. Para evitar os congestionamentos, a PRF orienta que os motoristas programem suas viagens e evitem os horários de maior movimento.

Saída para o feriado: sexta-feira (28) à tarde e à noite; Sábado (1º) pela manhã.

Retorno do feriado: terça-feira (4) à tarde e à noite; quarta-feira (5) pela manhã.

Dicas da PRF para um trânsito seguro

Descanse antes de dirigir: evite a fadiga e faça pausas regulares em viagens longas.

Atenção total: não use o celular enquanto dirige e evite outras distrações.

Respeite os limites de velocidade: excesso de velocidade aumenta o risco de acidentes fatais.

Use o cinto de segurança: todos os ocupantes devem utilizá-lo, inclusive no banco traseiro.

Não dirija sob efeito de álcool: mesmo pequenas quantidades comprometem os reflexos.

Verifique as condições do veículo: pneus, freios e faróis devem estar em bom estado.

Atenção às ultrapassagens: realize somente em locais permitidos e com segurança.

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.