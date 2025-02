Filho mata pai a facadas dentro de casa em Encantado

Um homem de 53 anos foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira, 27, no bairro Vila Moça, em Encantado. A vítima, que não possuía antecedentes criminais, foi encontrada pela Brigada Militar no sofá de casa, com um golpe no pescoço.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu após desavenças por questões financeiras. No meio da noite, o filho atacou o pai com uma faca de grande porte, enquanto um amigo da família, que estava morando temporariamente na casa, fugiu do local e acionou a polícia.

A faca usada no crime foi apreendida, e o filho da vítima, foi preso em flagrante. O amigo que presenciou o crime também foi detido para prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado.

A Polícia Civil, sob comando do delegado Alex Assmann, esteve na cena do crime para iniciar a investigação. O corpo da vítima será submetido a necropsia no Departamento Médico-Legal (DML) de Lajeado.