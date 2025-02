Incêndio atinge caminhão na BR-158 em Palmeira das Missões

Homicídio Há 1 hora Filho mata pai a facadas dentro de casa em Encantado A vítima foi encontrada pela Brigada Militar no sofá de casa, com um golpe no pescoço.

Conto Do Bilhete Há 2 horas Grupo de Passo Fundo é preso em Balneário Camboriú aplicando o golpe do conto do bilhete O golpe do bilhete premiado é uma fraude antiga.