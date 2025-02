Esposa de traficante é reprovada em concurso para delegada em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina reprovou uma candidata no concurso para delegado após a investigação social apontar que ela era esposa de um traficante condenado em outro estado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão e negou o pedido da candidata para reverter sua exclusão.

O concurso foi autorizado pelo governador Jorginho Mello em 2023, diante do déficit de delegados, especialmente no Oeste catarinense. O certame, que contou com oito fases, aprovou 159 candidatos.

Segundo a Polícia Civil, a reprovação ocorreu porque a candidata mantinha um relacionamento voluntário com um criminoso condenado por tráfico de drogas, o que foi considerado incompatível com o cargo. A Justiça entendeu que uma pessoa nessa situação não poderia integrar a polícia.

O governo estadual reforçou que a administração tem uma postura de moralidade e linha dura contra a criminalidade, buscando garantir que os agentes de segurança estejam comprometidos com a lei.