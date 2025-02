Escola de samba sobe a avenida com enredo sobre preservação ambiental

A Escola de Samba Acadêmicos de Trindade realizará seu desfile neste domingo (02/03), às 20h30, na Avenida Manoel Monteiro. A concentração está marcada para as 17h e ocorrerá na sede do Grupo Desencanto, ao lado do Ginásio de Esportes Amando Grecco, de onde partirão as alas da agremiação.

Promovido com o apoio da Prefeitura Municipal e realizado com recursos da Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado da Retomada e Governo de Goiás, o Carnaval de Trindade traz uma programação que vai além do desfile. Segundo a organização do evento, após a apresentação da Acadêmicos, a avenida seguirá em festa ao som de saudosas marchinhas.

Amarildo Jacinto, produtor cultural e carnavalesco fundador da agremiação, conta que a preparação das fantasias, carros alegóricos e ensaios está em ritmo acelerado. “Estamos preparando uma festa linda para a comunidade. Cada elemento do desfile foi pensado para encantar e, ao mesmo tempo, provocar uma reflexão sobre os dilemas ambientais que enfrentamos no planeta. Arte é isso: alegria, diversão e conscientização”, frisa o carnavalesco.

Para o desfile de domingo, são esperados cerca de 400 integrantes nas alas e na bateria da escola. Nos bastidores, Rodrigo Cunha, carnavalesco e diretor da Acadêmicos, destaca que a agremiação realiza esse projeto há mais de 30 anos e ajudou a consolidar a tradição carnavalesca no município. “Das muitas iniciativas surgidas na cidade, apenas o desfile tem resistido. Creio que isso acontece porque fomos nos adaptando. Falamos a linguagem do nosso povo”, ressalta Cunha.

Esquenta de Carnaval

Para aquecer os foliões, a Acadêmicos de Trindade, em parceria com o Grupo Desencanto, promove no sábado (01/03), a partir das 16h, um Grito de Carnaval. Segundo Walisson Domingos, figurinista, coreógrafo e mestre-sala da escola, o evento contará com a bateria da Acadêmicos de Trindade e música ao vivo em um trio elétrico. “Será um momento incrível, onde faremos os últimos ajustes para o desfile de domingo, reuniremos os amigos e nos divertiremos”.

Domingos destaca ainda que o projeto é inclusivo e acessível a todos. “Teremos pessoas com deficiência (PcD) desfilando conosco e preparamos um espaço exclusivo para quem quiser participar de nossas ações durante o Carnaval de Trindade. Além disso, teremos uma intérprete de Libras no palco. Será uma celebração da preservação do planeta e da inclusão de todos”, reforça.