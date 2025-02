Estado investe R$ 3,3 milhões em obras em escolas de Arroio do Padre, Nova Bassano, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Rio Grande

Governo destinou R$ 1,2 milhão para pintura e recuperação do telhado, instalações elétricas, pisos e paredes do Cobalchini -Foto: Frederico Lutckmeier Streit/SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), iniciou obras em mais cinco escolas de sua rede. Em janeiro, começaram os trabalhos na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arroio do Padre, em Arroio do Padre, no Colégio Estadual (CE) Padre Cobalchini, em Nova Bassano, no CE Dr. Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo, na Escola Estadual Especial Recanto da Alegria, em Porto Alegre, e na EEEM Professor Carlos Loréa Pinto, em Rio Grande. Juntas, as instituições estão recebendo investimento de mais de R$ 3,3 milhões.

O atendimento das escolas ocorre por meio da contratação simplificada, modelo que dá mais agilidade à manutenção dos prédios escolares. Nesse sistema, implantado a partir de março de 2024 pela SOP, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). Não é preciso fazer uma licitação para cada reforma. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um catálogo à disposição da SOP, com prazos muito menores em relação aos processos anteriores. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

Atualmente, por meio da contratação simplificada, o governo investe mais de R$ 48,6 milhões em 76 demandas de 69 escolas. As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo realiza desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, por meio da contratação simplificada e de outros processos, já foram concluídas 361 obras em 328 escolas, para as quais foram destinados R$ 106,7 milhões.

EEEM Arroio do Padre, em Arroio do Padre

Obra: recuperação de muros, telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 403 mil

Empresa responsável: Engpac

Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas

Início: 22 de janeiro

Prazo: 90 dias

Endereço: avenida Dezessete de Abril, 129, Centro

Na EEEM Arroio do Padre, serão investidos R$ 403 mil na recuperação de muros, telas e do acesso escolar -Foto: Marcelo Jorge Bach/SOP

CE Padre Cobalchini, em Nova Bassano

Obra: pintura e recuperação do telhado, das instalações elétricas, dos pisos e das paredes

Investimento: R$ 1,2 milhão

Empresa responsável: Engpac

Fiscalização: 16ª Crop, de Bento Gonçalves

Início: 9 de janeiro

Prazo: 120 dias

Endereço: rua Silva Jardim, 764

CE Doutor Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo

Obra: adequações ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e recuperação de paredes, pisos, muros, do telhado e das instalações elétricas e hidrossanitárias

Investimento: R$ 1,5 milhão

Empresa responsável: IL Azevedo Engenharia

Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo

Início: 14 de janeiro

Prazo: 150 dias

Endereço: rua Silveira Martins, 979, Centro

No Colégio Wolfram Metzler, a empresa vencedora fará adequações ao PPCI e obras de recuperação estrutural -Foto: José Ricardo Juchem/SOP

Escola Estadual Especial Recanto da Alegria, em Porto Alegre

Obra: substituição parcial da cobertura e reparos nas instalações elétricas

Investimento: R$ 15,6 mil

Empresa responsável: Cetus Construtora

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Início: 11 de fevereiro

Prazo: 30 dias

Endereço: rua Valentim Vicentini, 225, bairro Passo da Areia

EEEM Professor Carlos Loréa Pinto, em Rio Grande

Obra: demolição de pavilhão provisório e descarte do entulho

Investimento: R$ 165,5 mil

Empresa responsável: Cetus Construtora

Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas

Início: 16 de janeiro

Prazo: 90 dias

Endereço: rua Irmão Fidêncio, 55, bairro Cohab IV