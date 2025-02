Em Brasília, Gabriel Souza propõe separar trecho turístico da malha ferroviária concedida à empresa Rumo Logística

Gabriel reforçou a preocupação do Estado com a linha férrea no Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

A situação da malha ferroviária gaúcha, concedida pelo governo federal à Rumo Logística, foi tema de reunião na Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário (SNTF) nesta terça-feira (25/2). O governador em exercício Gabriel Souza reforçou a preocupação do Estado com a linha férrea no Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes, e apresentou a proposta de retirada do trecho turístico da concessão federal para que seja ofertada a novos investidores. O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, também participou da reunião.

No encontro com o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, ficou definido ainda que o Rio Grande do Sul passará a fazer parte, de maneira híbrida, das reuniões do grupo de trabalho (GT) criado com o governo federal e a concessionária. Gabriel expressou sua preocupação sobre a renovação da concessão, que será em 2027, e destacou a falta de transparência da Rumo Logística. “Queremos mais respeito com a sociedade gaúcha. Todas as concessionárias nos entregaram relatórios sobre as enchentes, menos a Rumo. Os prazos não são cumpridos e não tivemos retornos”, cobrou ele.

No encontro, Gabriel entregou à equipe da SNTF um estudo sobre a situação atual das ferrovias gaúchas, encomendado pelo Estado à Portos RS. Ribeiro também apresentou uma análise feita pela concessionária sobre a Malha Ferroviária Sul, que compreende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desde as enchentes, o trecho gaúcho está isolado dos demais estados por conta dos estragos nos trilhos.

Ficou definido que o Governo do Rio Grande do Sul passará a fazer parte das reuniões quinzenais do grupo de trabalho criado pelo governo federal para tratar das demandas da área. O pedido para inclusão no GT foi feito formalmente pelo Estado à União em setembro do ano passado , mas o ingresso nos debates não havia ocorrido.

Impacto no turismo

Um dos trechos afetados pelas cheias é o da Ferrovia do Trigo, entre Guaporé e Muçum, por onde opera o Trem dos Vales, importante atração turística da região. Santini afirmou que, dos 46 quilômetros do percurso, 23 foram severamente atingidos pelas chuvas. A temporada de 2024 foi cancelada e não há previsão de retorno das atividades. “Esse é um dos trechos mais impactados. A interrupção da operação turística tem prejudicado a oferta de empregos e, consequentemente, a renda da população local. Precisamos agir rapidamente para reconstruir essa infraestrutura e retomar as atividades turísticas", disse o secretário de Turismo.

Para solucionar parte do problema de forma mais ágil, Gabriel Souza apresentou na reunião a proposta para que o trecho turístico seja separado da concessão, a fim de que outros investidores possam fazer os reparos necessários e operar o trajeto. Ribeiro informou que o investimento estimado para a recuperação do trecho é de R$ 100 milhões e ponderou que a separação do trecho turístico do restante da concessão é uma das opções viáveis para resolver o problema. Além disso, segundo o secretário, a SNTF está em diálogo com a Rumo Logística para avaliar a utilização de seguros da concessionária como alternativa para custear as obras.

O governador em exercício afirmou que a reunião no Ministério dos Transportes foi positiva para agilizar soluções para as ferrovias gaúchas. “Saímos desta reunião com dois avanços importantes: a participação do Estado gaúcho no grupo de trabalho com o ente federal e a concessionária e essa proposta para que o setor turístico seja atendido de forma mais célere dentro do tema. A região dos Vales precisa muito da retomada deste setor econômico e acreditamos que essa solução pode trazer resultados mais eficientes a curto prazo”, avaliou.