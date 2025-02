Saúde promove primeiro curso de emergências traumáticas com simulações realistas e oficinas práticas

Fotos: Divulgação

Mais uma capacitação inédita para profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar e hospitalar. A Superintendência de Urgência e Emergência (SUE) por meio do Núcleo de Educação em Urgências (NEU), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou nesta terça e quarta-feira, 25 e 26, o I Curso de Emergências Traumáticas. O treinamento contou com simulações realistas de situações críticas, como trauma de face, trauma cranioencefálico, afogamento adulto e pediátrico, trauma abdominal com evisceração, trauma de tórax e ferimento por arma de fogo em gestante.

O curso tem como objetivo proporcionar um aprendizado prático e imersivo, aproximando os participantes das complexidades do atendimento emergencial. Além das simulações, foram abordadas técnicas essenciais para a estabilização e o suporte avançado às vítimas, garantindo que os profissionais estejam preparados para agir com rapidez e eficiência.

Segundo a coordenadora do NEU, enfermeira Juliana Guaresi, a capacitação reforça a importância do treinamento contínuo para aprimorar o atendimento às vítimas de trauma.

“Situações traumáticas exigem resposta rápida e qualificada. Com esse curso, queremos oferecer aos profissionais a oportunidade de vivenciar na prática cenários desafiadores, garantindo que estejam preparados para atuar com segurança e precisão. Nosso compromisso é com a excelência no atendimento e, acima de tudo, com a vida”, destaca Guaresi.







O curso também reafirma o compromisso do NEU com a qualificação e atualização dos profissionais de saúde, promovendo um atendimento mais seguro e eficaz à população.

Para Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência, a educação permanente dos profissionais atualiza os conhecimentos. “Quando falamos em investimento na qualificação profissional estamos investindo nas pessoas, esse é o diferencial da nossa gestão. Sabemos que o serviço de saúde é feito por pessoas, por isso estamos investindo tanto nestes talentos humanos”, finaliza.