São Luiz de Ijuí recebe o Ypiranga de Erechim, sábado, 01 de março, na primeira partida decisiva da Taça Farroupilha.

O São Luiz recebe o Ypiranga de Erechim, sábado, 01 de março, na primeira partida decisiva da Taça Farroupilha de 2025.

A Federação Gaúcha de Futebol confirmou as datas das partidas: o jogo de ida ocorrerá no sábado, 1º de março, às 19h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, enquanto o confronto decisivo será no dia 8 de março, às 21h, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

O vencedor da Taça Farroupilha garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2026, tornando esta final ainda mais significativa para ambos os clubes.

O Rubro conquistou títulos da Copa FGF em 2022 e 2023 e a Recopa Gaúcha em 2024. Com a vitória sobre o Guarany, em Bagé, no último domingo,23, por 2 x 0, a equipe do Técnico Pedro Iarley está motivada e confiante para garantir mais uma taça.

Ingressos Antecipados até sexta feira 28/02:

Geral R$ 40,00

Social R$ 60,00

Cadeiras R$ 100,00

Ingressos no Sábado dia 01/03:

Geral R$ 50,00

Social R$ 70,00

Cadeiras R$ 120,00