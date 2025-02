Dengue SC: Informe Epidemiológico apresenta mais de 16 mil focos do mosquito em 231 municípios

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), divulgou o mais recente Informe Epidemiológico que compreende até 24 de fevereiro de 2025. Até a data foram identificados 16.002 focos do mosquitoAedes aegyptiem 231 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 178 são considerados infestados pelo vetor.

Em relação às notificações, foram registrados 19.028 casos suspeitos de dengue em Santa Catarina. Desses, 5.523 foram considerados casos prováveis e 13.505 foram descartados. Não foram confirmados óbitos até o momento, mas três estão em investigação.

Apesar da diminuição dos casos prováveis em comparação ao ano passado, segue o alerta para as próximas semanas, pois as chuvas somadas as altas temperaturas tornam-se cenário propício para a proliferação dos focos do mosquito transmissor da doença.

O informe, publicado a cada 15 dias, traz um panorama detalhado das arboviroses (dengue, chikungunya e Zika) no estado.

Destaques do Informe Epidemiológico

Notificações de dengue: 19.028 no total, sendo 5.523 casos prováveis e 13.505 foram descartados.

Sorotipos circulantes: Predominância do sorotipo DENV1, com a presença também do DENV2 e DENV3, sendo que o DENV2 é o sorotipo predominante

A classificação de casos prováveis é um conceito adotado desde 2024, que inclui todos os casos notificados, confirmados, suspeitos e inconclusivos, exceto os descartados. Essa metodologia permite uma análise mais precisa do cenário epidemiológico, corrigindo possíveis atrasos na conclusão das notificações.



Acesse o informe na íntegra aqui