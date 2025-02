Concessão de uso de área no complexo portuário do Porto de Rio Grande será tema de audiência pública

O governo do Estado realizará, na quinta-feira (27/2), audiência pública sobre a concessão de uso, a título oneroso, de área no complexo do Porto de Rio Grande. O evento, organizado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), ocorrerá no Centro Integrado de Desenvolvimento Costeiro e Oceânico do Sul (Cidec Sul - Carreiros), às 14h, no município de Rio Grande.

O objetivo da futura concessão é a disponibilização de área para implantação e desenvolvimento de terminal de uso privado destinado à movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose, pelo prazo de 25 anos.

O vencedor do certame deverá diligenciar, junto ao governo federal, as autorizações e liberações da instalação portuária e sua exploração. O investimento previsto será de mais R$ 800 milhões, por parte do parceiro privado.

Escuta da população

Além da audiência, foi lançada, em 30 de janeiro, a consulta pública sobre a concessão. O período de escuta da população está aberto até 3 de março. As sugestões à futura concessão podem ser enviadas pelo e-mail [email protected] .

Todos os questionamentos serão respondidos pela equipe técnica da Serg, pasta responsável pelas parcerias público-privadas.