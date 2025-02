Suspeito ofereceu picolé para atrair menina que foi sequestrada e abusada em Tramandaí

Encontrada nesta quarta-feira (26) no porão de uma loja de conveniência, no bairro Parque dos Presidentes, a menina de nove anos que foi sequestrada e abusada em Tramandaí, no Litoral Norte, foi atraída pelo suspeito com um picolé. O homem foi linchado nesta manhã, quando a vítima foi resgatada. Ele tinha antecedentes por vários crimes, entre eles, feminicídio.

Conforme relatos obtidos pela Brigada Militar e Polícia Civil, o suspeito utilizou o picolé para atrair a vítima ao interior da loja de conveniência, na Rua São Marcos. Quando a criança entrou no estabelecimento, o homem a prendeu em um porão.

O pai da vítima revela que a menina havia reclamado do calor e pediu para brincar em uma praça próxima à casa da família, no bairro Parque dos Presidentes. Sozinha, a menina foi caminhando até o parque por volta das 16h de terça-feira (25).

A família estranhou a demora para a menina voltar, mas revelou que ela costumava passear pelo parque em outras ocasiões. Logo, a polícia foi chamada e iniciadas as buscas pela criança.

Cartazes foram espalhados pelo bairro, um carro de som chamando pelo nome da menina circulou durante toda a noite pela região. A angústia tomou conta da vizinhança.

Pai suspeitou do dono da conveniência

Na busca pela filha, o pai foi até a loja de conveniência onde a criança era mantida refém pelo suspeito. Ele revelou que o dono do estabelecimento era conhecido da vizinhança e nunca havia tido problemas com alguém.

No entanto, estranhou a conduta do homem quando perguntou sobre sua filha e o som alto dentro do estabelecimento. Um arranhão no nariz do suspeito também chamou a atenção do pai.

A suspeita do familiar foi corroborada por imagens de câmeras de segurança da região, revistas pela Brigada Militar, que mostraram a menina entrando na conveniência.

Como foi o resgate

A Brigada Militar recebeu a denúncia do desaparecimento da menina na noite de terça-feira.

Após o setor de Inteligência da BM descobrir que a vítima foi levada para dentro do estabelecimento, policiais militares foram até o local, na manhã desta quarta-feira, para averiguação.

Ao entrarem no estabelecimento, os PMs ouviram gritos e acharam a criança trancada em um alçapão com tampa de concreto e caixas de cerveja em cima.

Os policiais rapidamente resgataram a criança, que relatou ter sido abusada pelo dono do estabelecimento. A equipe imediatamente encaminhou a menina para atendimento médico.

O resgate da menina desencadeou uma reação violenta da população local contra o suspeito.

Durante o resgate, populares invadiram o local, encontraram o homem e o agrediram. Os PMs que prestavam atendimento à criança solicitaram apoio e tentaram impedir o ataque, mas uma grande quantidade de pessoas se aglomerou, agrediu o suspeito, depredaram a loja e um carro.

O Samu foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

— Sabe aqueles filmes que a gente vê e imagina que jamais vai acontecer de verdade, com uma criança no porão, trancada? Foi o que encontramos — disse o comandante da BM, Cláudio Feoli, à colunista de Zero Hora Andressa Xavier.

Na tentativa de impedir as agressões ao acusado, um brigadiano foi ferido no braço, em razão de garrafadas desferidas por populares.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A Delegacia de Polícia de Tramandaí já iniciou a investigação. No entanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Segundo a BM, o homem linchado, de 61 anos de idade, tinha antecedentes criminais por feminicídio, tráfico de drogas, furto em veículo, crueldade contra animais e lesão corporal.