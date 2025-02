Portaria eleva repasse mensal aos Centros de Saúde dos Autistas e novas unidades serão implantadas

A Portaria 105/2025 da Secretaria Estadual da Saúde publicada nesta semana eleva de 80 mil reais por mês para 100 mil mensais o repasse do Estado aos Centros de Saúde dos Autistas (CAS) do Programa TEAcolheRS. Além disso, destaca o deputado Eduardo Loureiro, autor da Lei Gaúcha Pró-Autismo, os CAS serão ampliados em mais 34 unidades, conforme edital que já está aberto para receber as propostas das prefeituras ou entidades interessadas.

Não há prazo para isso, mas os projetos devem ser enviados ao e-mail [email protected] O assunto foi tema de reunião nesta semana, entre Loureiro e a secretária estadual de Saúde Arita Bergmann. A localização destas 34 novas unidades dos Centros de Saúde dos Autistas irão beneficiar todas as regiões, buscando selecionar dentro das regras e pré-requisitos, aqueles municípios mais distantes dos atuais 51 CAS já existentes.

O Programa TEAcolheRS que tornou o Estado referência em atendimento aos autistas através da rede pública de saúde.