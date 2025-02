Secretaria da Saúde abre inscrições para o curso Doenças Raras: Escolioses

Foto: Freepik

Estão abertas as inscrições para a 3ª turma do curso Doenças Raras: Escleroses . O curso é destinado para profissionais de saúde e população em geral. É gratuito e na modalidade EaD autoinstrucional, podendo ser acessado a qualquer hora e lugar.

O objetivo é orientar e atualizar profissionais de saúde que atuam diretamente na atenção às pessoas com doenças raras com Esclerose Lateral Amiotrófica, Esclerose Múltipla e Esclerose Sistêmica, de modo a subsidiar melhorias no desenvolvimento das atividades que promovem a reabilitação destas pessoas e sua reinserção no convívio social.

O curso é ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, Gerência de Habilitações e Redes de Atenção – (GEHAR) e Serviço de Doenças Raras do Estado de Santa Catarina.

Conteúdo Programático:

Aula 1: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA);

Aula 2: Esclerose Múltipla;

Aula 3: Esclerose Sistêmica (Esclerodermia).

Inscrições: 25/02 a 09/03/2025

Início da turma: 12/03/2025

Encerramento: 10/04/2025

Formulário de inscrição aqui !