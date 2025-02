Maternidade Carmela Dutra realiza cirurgia rara em paciente com doença congênita

Foto: Divulgação Ascom/SES

A Maternidade Carmela Dutra (MCD), de Florianópolis, unidade do Governo do Estado, realizou uma cirurgia rara em paciente de 18 anos com a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH). A doença congênita acomete aproximadamente 1 a cada 5.000 a 7.000 mulheres, afeta o sistema reprodutivo feminino e se caracteriza pela ausência ou malformação dos órgãos genitais, principalmente o útero e o canal vaginal.

A técnica utilizada consiste na criação de um canal vaginal, e a introdução de um molde revestido com enxerto composto por parte de placenta doada de um parto cesareana, que transcorreu no mesmo momento da cirurgia. O procedimento durou cerca de duas horas, foi realizado dia 20 de fevereiro pela equipe de cirurgia ginecológica da maternidade, liderada pelo Dr. Ricardo Maia Samways e o Dr. Jorge Abi Saab Netto. A paciente segue internada e passa bem.

“É mais um procedimento cirúrgico importante que é realizado na Maternidade Carmela Dutra em prol das mulheres catarinenses. A paciente nasceu sem a abertura do canal vaginal e sem útero, é uma síndrome rara. Então é feito uma reconstrução do canal com uso de prótese e enxerto, onde vai se aderir a essa nova parede vagina”, explica o Dr Ricardo Maia.

A Maternidade Carmela Dutra é referência em saúde da mulher e do recém-nascido em Santa Catarina. A unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza cerca de 300 partos mensais e atende aproximadamente 300 recém-nascidos anualmente na UTI Neonatal.