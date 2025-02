Secretário Diogo Demarchi destaca atuação dos Agentes Comunitários da Saúde em Seminário da categoria

Fotos: Pedro Silva / Agência AL

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, palestrou na tarde esta terça-feira, 25, no Seminário “Desafios e Fortalecimento das Políticas Públicas de Saúde”, realizado pela Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias (CONACS), na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), em Florianópolis.

Com o tema: A “Atuação dos Agentes na Estratégia de Saúde da Família”, o gestor destacou a importância de fortalecer a Atenção Primária e o papel fundamental dos agentes comunitários no elo entre a população e os serviços de saúde.

“A gente sabe que muitas pacientes buscam os hospitais mesmo sabendo que eles podem esperar algumas horas, porque lá irão fazer todos os exames, mas precisamos mudar essa realidade e por isso estamos trabalhando em conjunto com os municípios, precisamos expandir esse horizonte e investir em tecnologia nas unidades básicas de saúde, não podemos ficar somente nas fichas preenchidas a mão. E os agentes comunitários de saúde e endemias estão nas casas das pessoas, eles são da comunidade e conhecem o histórico do paciente, isso precisa ser valorizado e respeitado”, ressalta Diogo Demarchi.







Ele destaca, ainda, que a Secretaria de Estado da Saúde também tem contribuído com a inovação, um exemplo, é a distribuição dos aparelhos que medem a gravidade da dengue foram distribuídos aos municípios e estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e UPAS.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente em Santa Catarina, há 9.633 agentes comunitários e 1.803 agentes de combate às endemias pelo estado.

“Agradecemos ao Estado e ao Secretário Diogo, por apresentar os dados de Santa Catarina e se colocar à disposição para atender as demandas da nossa categoria. A saúde é tripartite e nós precisamos desse olhar de Santa Catarina”, afirma a presidente do CONACS, Ilda Angélica.