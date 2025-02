Operação da Receita Estadual investiga empresas com indícios de vendas sem nota fiscal no RS

Em mais uma ação de fiscalização que busca combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal, a Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta terça-feira (25/2) a Operação Esquiva. Empresas dos setores metalomecânico e de transporte localizadas na Região Norte do Rio Grande do Sul foram o alvo.

No total, são analisados cerca de R$ 110 milhões em valores de operações com indícios de irregularidades. Entre as já identificadas, estão vendas de produtos sem nota fiscal.

A ação foi coordenada pelo Grupo Especializado Setorial Metalomecânico (GES MET), localizado na Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE). Também participaram servidores da Seção de Informática Forense, que atua em Porto Alegre. A operação envolveu dez auditores-fiscais e três analistas tributários e contou com apoio da Brigada Militar.

Por meio das operações realizadas, a administração tributária vem intensificando a atuação em diversos ramos da economia. Além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos, as ações buscam proteger os contribuintes que pagam corretamente os seus tributos por meio do combate à concorrência desleal.