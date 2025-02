Projeto de R$ 250 milhões para a Estrada Costeira promete transformar o turismo na Fronteira Noroeste

A construção da Estrada Costeira do Rio Uruguai, um projeto avaliado em R$ 250 milhões, avança mais uma etapa e promete ser um divisor de águas para o desenvolvimento e turismo da Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, 27, o Consórcio Público Fronteira Noroeste (Cofron) assina contrato com a empresa LCDA, de Getúlio Vargas, que será responsável pela elaboração do projeto técnico da obra.

Com cerca de 180 quilômetros de extensão, a estrada ligará Porto Lucena a Maurício Cardoso, passando por Porto Vera Cruz, Porto Mauá, Alecrim e Novo Machado. A infraestrutura é vista como um importante eixo de integração regional, capaz de impulsionar a economia, melhorar a logística e atrair turistas para a região.

A presidente do Corede, Vanice de Matos, destacou a relevância do projeto, afirmando que ele exige um planejamento a longo prazo, mas será transformador para o turismo regional. A viabilidade financeira da obra conta com R$ 400 mil de uma emenda parlamentar articulada pelo deputado Osmar Terra, destinada à avaliação técnica das pontes no trajeto, além de R$ 225 mil em contrapartidas municipais.

O estudo técnico terá um prazo de 360 dias para ser finalizado e está orçado em R$ 1,46 milhão, valor oriundo da Consulta Popular de 2022. O recurso já está disponível no caixa do Cofron. Com um potencial turístico ainda pouco explorado, a Estrada Costeira é vista como uma oportunidade histórica para o desenvolvimento da Fronteira Noroeste, interligando municípios e criando novas possibilidades para o turismo e a economia regional.